A banda liderada por Josh Homme regressa a Portugal hoje, depois de passagens por outros festivais, a mais recente em 2014 no Rock in Rio Lisboa, para apresentar ao vivo “Villlains”, álbum editado no verão do ano passado.

Pelo palco principal do recinto, no Passeio Marítimo de Algés, além dos Queens of the Stone Age, passam também hoje os Two Door Cinema Club, The National, The Kooks e Black Rebel Motorcycle Club, todos repetentes em palcos portugueses.

Num dia de muitos regressos, há também estreias, caso do britânico Rag ‘n’ Bone Man e dos islandeses Kaleo, a quem cabe a tarefa de abrir os concertos no palco principal.

No Coreto da Arruada o dia é dedicado à música feita e cantada por mulheres, com Surma, Bernardo, Beatriz Pessoa, Minta & The Brook Trout, Isabel Nóbrega e um concerto surpresa.

Hoje, noutros palcos atuam ainda, entre outros, Rastronaut (acompanhado do artista Akacorleone), Branko, Teresinha Landeiro, Future Islands, Chyrches, Eels, Yo La Tengo.