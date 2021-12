Tânia Ganho é a convidada do próximo encontro do clube de leitura É Desta Que Leio Isto, no dia 16 de dezembro, pelas 21h.

Iremos conversar sobre Apneia, editado em 2020 pela Casa das Letras, assim como sobre outras das suas obras.

Para se inscrever no encontro basta preencher o formulário que se encontra neste link. No dia do encontro receberá um e-mail com todas as instruções para se juntar à conversa.

Além disso, pode ficar a par de tudo o que acontece no clube de leitura através deste link.