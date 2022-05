Teolinda Gersão é a convidada do próximo encontro do clube de leitura É Desta Que Leio Isto, a ocorrer no dia 19 de maio, pelas 21h.

Formada em Germanística, Romanística e Anglística nas Universidades de Coimbra — cidade onde nasceu —, Tübingen e Berlim, Teolinda Gersão tem uma longa carreira tanto enquanto escritora como académica.

A publicação de "O Silêncio", em 1981, marcou o início de um percurso literário pelo conto, a novela e o romance que dura até hoje e que foi coroado com alguns dos mais prestigiados prémios literários nacionais — esta obra de estreia, de resto, recebeu o Prémio de Ficção do PEN Clube. O seu lançamento mais recente é "O Regresso de Júlia Mann a Paraty", de 2021.

"O Cavalo de Sol", originalmente lançado em 1989 e agora alvo de uma reedição pela Porto Editora, é o livro que serve de premissa para este encontro.

"Um romance situado na terceira década do século XX, quando a heterossexualidade era reprimida por toda a espécie de convenções, e a homossexualidade tabu social e crime perante a lei. Uma escrita visceral, acutilante e sensualíssima, em que o corpo avança, num ritmo progressivamente acelerado, para a descoberta de si próprio e do mundo", lê-se na sinopse desta obra, reconhecida com o Prémio de Ficção do PEN Clube.

Este é apenas uma das distinções que Teolinda Gersão recebeu ao longo da carreira. Em 1995, "A Casa da Cabeça de Cavalo" foi escolhida para o Grande Prémio de Romance e Novela da Associação Portuguesa de Escritores; já em 2002, "Histórias de Ver e Andar" recebeu o Grande Prémio do Conto Camilo Castelo Branco. Mais recentemente, "Passagens", de 2015, foi granjeado com o Prémio Fernando Namora, distinção igualmente concedida em 2001 a "Os Teclados". "A Cidade de Ulisses", datado de 2011, recebeu o Prémio da Fundação António Quadros dois anos depois.

A escritora recebeu ainda o Prémio Vergílio Ferreira em 2017 pelo conjunto da sua obra e, em 2018, foi-lhe atribuído o Marquis Lifetime Achievement Award.

Leitora de português na Universidade Técnica de Berlim, foi professora catedrática da Universidade Nova de Lisboa, onde lecionou Literatura Alemã e Literatura Comparada, até 1995. Teolinda Gersão viveu também no Brasil, em Moçambique e foi escritora residente da Universidade de Berkley em 2004.

Alguns dos seus contos e livros têm sido adaptados ao cinema e ao teatro e encenados em Portugal, na Alemanha e na Roménia.

