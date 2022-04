A propósito do 96.º aniversário da monarca britânica e da celebração do Jubileu de Platina (70 anos no trono), a rainha Isabel II foi homenageada com uma Barbie.

A célebre boneca da Mattel tem vários pormenores a destacar, entre eles, a tiara: uma reprodução da Fringe Tiara da rainha Mary, a qual Isabel II usou no seu casamento com o príncipe Filipe.

A boneca de coleção veste ainda um longo vestido branco, com uma faixa azul e insígnias.

O dia de aniversário da Rainha foi ainda assinalado com a partilha, na conta oficial da Família Real, de uma fotografia de quando Isabel II tinha apenas dois anos.