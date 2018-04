O percurso é definido pelas casas e outros espaços que os poetas frequentaram em Coimbra, começando na Biblioteca Joanina e terminando na Casa da Escrita (habitação do escritor João José Cochofel, onde vários neorrealistas se encontravam), passando pela Faculdade de Letras, pela casa de Carlos de Oliveira e de Zeca Afonso, ou pela Torre do Anto, onde morou António Nobre.

O percurso de cerca de três horas procura “reencontrar as palavras de poetas nas casas que habitaram, nos lugares de partilha que sentiram como segunda casa”, explica a companhia de Coimbra.

Pegando no tema da Semana Cultural da Universidade de Coimbra – “Oh as casas as casas as casas” -, a Bonifrates optou por fazer “um levantamento dos poetas, mas também cantores, que estiveram ligados à cidade de Coimbra”, disse à agência Lusa a presidente da companhia, Cristina Janicas.

Desse levantamento, desenhou-se um itinerário que passa por repúblicas, cafés, universidade e casas particulares ligadas ao percurso dos vários poetas que passaram pela cidade, referiu, explanando que o recital conta com a participação de 20 atores, havendo alguns momentos musicais pelo meio.

Pelo percurso, os participantes vão poder ouvir poemas de Herberto Helder, Joaquim Namorado, António Nobre, Camilo Pessanha, Carlos de Oliveira, Eugénio de Castro, Adolfo Casais Monteiro e Mário de Sá-Carneiro.