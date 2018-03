Com a correção do erro “na transcrição dos pontos do televoto (votos do público)” a canção de Mallu saiu do grupo das sete finalistas apuradas, dando entrada ao tema de Jorge Palma.

“No decurso do processo de auditoria interna, que ocorreu após a emissão do programa em direto, foi detetado que a votação final divulgada estava incorreta”, referiu na altura a RTP.

A edição deste ano do concurso da RTP fica marcada por duas polémicas: um erro na contagem dos votos na primeira semifinal, que acabou por retirar da corrida a canção “Eu te Amo”, composta por Mallu Magalhães e interpretada por Beatriz Pessoa, e as acusações de plágio da música “Canção do fim”, composta e interpretada por Diogo Piçarra, uma das escolhidas na segunda semifinal, que acabou por levar o músico a desistir da competição.

Na segunda-feira, o músico rejeitou qualquer ideia de plágio da canção, que passou à final do concurso com a pontuação máxima tanto do júri como do público.

"Nunca participaria num concurso nacional com a consciência de que estava a plagiar uma música da Igreja Universal. Teria agarrado na guitarra e feito outra coisa qualquer", afirmou Diogo Piçarra em comunicado divulgado pela editora Universal Music.

Segundo o músico, a ideia de "Canção do fim" surgiu-lhe em 2016, juntamente com outras músicas, que acabaram por ser incluídas no mais recente álbum, “do=s”.

No entanto, na terça-feira à noite, Diogo Piçarra anunciou, através das redes sociais, que abandonava a sua participação no Festival da Canção.

Momentos depois do anúncio, a RTP, que organiza o concurso, divulgou um comunicado no qual afirmava compreender e respeitar a decisão do compositor e intérprete e que, “independentemente dos argumentos e questões colocadas sobre o tema, não duvidou em momento nenhum da integridade do artista, cuja carreira já fala por si”.

Com o afastamento de Diogo Piçarra, de acordo com o regulamento, passou à final a canção “Mensageira”, composta por Aline Frazão e interpretada por Susana Travassos.

A final do Festival da Canção decorre no Pavilhão Multiusos de Guimarães e será transmitida em direto na RTP1, RTP Internacional e RTP Play.

O vencedor do Festival da Canção irá participar em maio no Festival da Eurovisão da Canção, que este ano se realiza em Lisboa.

Em 2017, Salvador Sobral venceu o Festival da Eurovisão da Canção com o tema "Amar pelos dois".