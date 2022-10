“Depois de esgotar o concerto marcado para dia 19 de novembro no Capitólio, Jorge Palma anuncia nova data para a desejada reunião do Palma's Gang. Dia 20, Alex, Flak e Kalú juntam-se ao músico e compositor na celebração dos 50 anos de carreira naquele que será o derradeiro concerto de ‘Antologia’”, refere o agenciamento do artista, num comunicado hoje divulgado.

Jorge Palma iniciou em 25 de setembro, no Palácio Baldaya, em Lisboa, o ciclo de concertos “Antologia”, no qual se propôs rever ao vivo toda a sua discografia.

Das seis noites, que com este anuncio passam a sete, já se realizaram duas: no Palácio Baldaya, com lotação esgotada, o música apresentou-se a solo com "Só"; e no Teatro Tivoli BBVA, já com a banda, onde foram recordados temas do single "The Nine Billion Names of God", do EP "Última Canção", e dos álbuns "Com Uma Viagem na Palma da Mão", “'Té Já” e “Qualquer Coisa Pá Música”.

O próximo concerto é dia 26 e as atenções recaem sobre "Acto Contínuo", "Asas e Penas" e "Lado Errado da Noite". Dia 1 de novembro vão ouvir-se "Quarto Minguante", "Bairro do Amor" e "Jorge Palma (Proibido Fumar)"; e dia 8, "Norte", "Voo Nocturno" e "Com Todo o Respeito".

O grupo Palma’s Gang, além de Jorge Palma, integrou, na formação original, também Alex Cortez e Flak, dos Rádio Macau, e Kalu e Zé Pedro (que morreu 2017), dos Xutos & Pontapés, músico que “não terá substituto, vai estar em espírito”.

Os passes gerais para a série de concertos "Antologia" já estão esgotados, mas os bilhetes individuais continuam disponíveis nos locais habituais e on-line. O preço varia entre os 18 euros e os 35 euros.