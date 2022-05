“Já se sabe que a melhor música do momento é parte fundamental desta celebração, e isso fica bem evidente quando se olha para o cartaz do Palco MEO, agora completo com a confirmação de um dos nomes mais originais da pop contemporânea: Rex Orange County atua no dia 06 de agosto”, refere a promotora Música no Coração.

Rex Orange County (Alex O’Connor), que se deu a conhecer, em 2016, com o álbum “bcos u will never b free”, editou em março “Who Cares?”, “mais uma coleção de peças pop irresistíveis que promete conquistar o público português”.

A 24.ª edição do MEO Sudoeste decorre entre 2 e 6 de agosto e inclui uma área de campismo, que abrirá a 30 de julho.

Anteriormente, a promotora já tinha confirmado para o cartaz da 24.ª edição Lewis Capaldi, Morat, Giulia Be, Major Lazer, Timmy Tumpet, Masego, Pedro Sampaio, ProfJam, Bispo, Calema e Deejay Telio, entre outros.

