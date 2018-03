Hoje não existe com nenhum destes nomes e de Soaz apenas ficou uma memória muito ténue naqueles poucos que, apaixonadamente, teimam em não deixar morrer o seu nome. Só este, porque a terra, essa, está bem enterrada há já muitos anos. Assim o quiseram quando no ano de 1834 esfrangalharam este concelho pelos de Vieira, Lanhoso e Bouro. Coisas da política da época, que em muito se assemelha às coisas da política de agora.

Localizada no vale do rio Cávado, esta terra desabrocha entre as serras do Gerês, da Cabreira e do Barroso, de Frades e Friande a Salamonde, passando por Parada de Bouro, Caniçada, Soengas, Ventosa, Cova, Louredo e Vilar da Veiga.

As fragas abrigam e refrescam os rebanhos e nos escarpados penhascos as águias e os falcões constroem ninhos para refúgio das suas crias. O garrano corre livremente nos prados das duas serranias, com as negras e longas crinas deslizando pelo vigoroso pescoço, e partilhando o verdejante pasto com o bravio touro barrosão.

A urze nasce selvagem, ao lado do perfumado alecrim e do nativo lírio do Gerês. Deste habitat partilharam também o veloz lince ibérico e a altiva cabra montesa, bem como o majestoso urso pardo, extintos neste território em meados do século XIX.

Foi neste ambiente que há mais de cinco mil anos o homem se decidiu fixar por aqui. Comprovam-no os vestígios castrejos e muitos outros elementos históricos referenciados a essa época.

Em pequenos lugares, foram-se construindo as habitações, onde o principal conforto no inverno advinha de uma pequena fogueira que ardia sobre uma pedra colocada num recanto da cozinha.

Numa manta totalmente esfarrapada de retalhos emparcelados, o lavrador vai cultivando cada uma das suas pequenas leiras com o milho, o feijão e as couves, que hão-de ser o sustento para o seu dia-a-dia. Das vides assestadas de enforcado se retira o vinho para aquecer a alma esfriada com os ventos gélidos do inverno.

Naquelas altas serranias, os serões eram passados, ao longo de muitos e muitos séculos, à volta da fogueira, tendo como assento o negro e velho escano.

Todos aí se recolhiam: O avô e a avó, o pai e a mãe, os filhos e os netos, o cão e o gato e, por vezes também, um ou outro rato! Todos na busca do calor da fogueira.