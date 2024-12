O curso será online, semanal e com a duração de um mês.

Quem se inscrever nesta oficina de lugares limitados, receberá de oferta o livro 'A Doença, o Sofrimento e a Morte Entram Num Bar'.

Cada sessão terá cerca de 1h30 (1h de palestra e 30 minutos para perguntas e intervenções) e acontecem sempre às 18h30.

As sessões são online, na plataforma ZOOM Público (o link será enviado atempadamente). A frequência das quatro sessões conferirá um Certificado de participação.

Todos os alunos vão ter acesso às aulas gravadas e aos materiais de apoio, sendo que a primeira aula começa a 5 de fevereiro.

Recorde-se que Ricardo Araújo Pereira é licenciado em Comunicação Social pela Universidade Católica, e começou a sua carreira como jornalista no Jornal de Letras. É guionista desde 1998. Em 2003, com Miguel Góis, Zé Diogo Quintela e Tiago Dores, formou o Gato Fedorento.

Escreve semanalmente no Expresso e é um dos elementos do Programa Cujo Nome Estamos Legalmente Impedidos de Dizer (SIC Notícias). É co-autor e apresentador de Isto É Gozar com Quem Trabalha (SIC). Criou e apresentou o podcast Coisa Que não Edifica nem Destrói (SIC e disponível em livro na Tinta‑da‑china).

Com a Tinta‑da‑china, publicou ainda oito livros de crónicas — 'Boca do Inferno', 'Novas Crónicas da Boca do Inferno' (Grande Prémio de Crónica APE), 'A Chama Imensa, Novíssimas Crónicas da Boca do Inferno', 'Reaccionário com Dois Cês', 'Estar Vivo Aleija', 'Idiotas Úteis e Inúteis e Ideias Concretas sobre Vagas' —, além dos volumes de 'Mixórdia de Temáticas, um ensaio', 'A Doença, o Sofrimento e a Morte Entram num Bar', e a conversa 'O que é que eu estou aqui a fazer?', com João Francisco Gomes.

Neste momento coordena a colecção de Literatura de Humor da Tinta‑da‑china e é o sócio n.º 12 049 do Sport Lisboa e Benfica.

Este curso custa 130 euros e as inscrições podem ser feitas aqui.