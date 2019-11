Os seis finalistas tinham de cozinhar uma entrada, um prato de peixe, outro de carne, um tradicional de tacho e uma sobremesa, indicou a organização deste evento, as Edições do Gosto, em comunicado enviado à agência Lusa.

O vencedor impôs-se com Caldeirada de Bacalhau com Ravioli de Sames e Língua, Salmone e seus Fígados, Ervilhas e Milhos Fermentados, Presa de Porco, Rabo, Nabo e Couve, Arroz de Cherne e Gamba da Costa e Sericaia de Morangos e Poejos.

"O Ricardo teve uma prova mais regular. Dos seis finalistas, foi aquele com maior consistência do início ao fim da prova e o que mais se destacou no sabor, na técnica e no desempenho profissional Não há um prato nos cinco que destaque porque todos seguiram um nível superior e coerente", disse o presidente do júri, António Bóia.

Bruno Ribeiro, de 33 anos, subchefe do 1300 Taberna, de Lisboa, e João Pedro Santos, de 39 anos, subchefe do The Yeatman, em Vila Nova de Gaia, ficaram em segundo e terceiro lugar, respetivamente.