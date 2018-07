A 12.ª edição do Festival Marés Vivas, em Vila Nova de Gaia, termina hoje ao som da música de Rita Ora e de Joss Stone.

Esta é a primeira vez que a cantora pop britânica Rita Ora vai atuar em Portugal, aproveitando o palco da Praia do Cabedelo para apresentar o seu último ‘single’ “Anywhere”, lançado em outubro de 2017.

A artista, que iniciou carreira aos 18 anos, já participou também como júri em vários programas de televisão nos Estados Unidos da América e no Reino Unido, tal como “The X Factor” e “America’s Next Top Model”.

A noite continua com a cantora Joss Stone que celebra 12 anos de carreira e que, quatro anos depois, regressa à Praia do Cabedelo com um concerto que faz parte da “Total World Tour”.

Laura Pergolizzi, mais conhecida como LP, estreia-se no palco do Marés Vivas, ao qual também vai subir o grupo português D.A.M.A..

Nos dois primeiros dias do festival passaram pelo palco principal Kodaline, Goo Goo Dolls, Richie Campbell e Jamiroquai.