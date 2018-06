Carlão sobe este sábado ao palco Music Valley do Rock in Rio Lisboa, pelas 17h00. Antes do concerto esteve à conversa com o SAPO 24. O músico falou sobre o concerto, que marca a sua estreia a solo no festival, e sobre o novo álbum, "Entretenimento?". Veja o vídeo.

