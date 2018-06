Os Capitão Fausto subiram esta sexta-feira, 29, ao palco Music Valley do Rock in Rio Lisboa. Depois do concerto a banda esteve à conversa com o SAPO 24 sobre o novo álbum "A Inversão do Dia Claro", o Brasil, onde foi gravado, e porque é que nem sempre se pode estar bem. Veja o vídeo.

- Para acompanhar todas as entrevistas em direto do Rock in Rio Lisboa, siga o SAPO24 no Facebook.