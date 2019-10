“É uma experiência sensorial, música, comida, pessoas, culturas. Vemos pessoas de outras partes do país e de outros lugares do mundo. É para guardar para a vida”, disse à agência Lusa Vanessa Sequeira, que veio do nordeste do Brasil, de Maceió, capital do estado de Alagoas, de propósito para viver o Rock in Rio.

Às 14:00 locais (18:00, em Lisboa), a loucura foi total quando se abriram as portas do Parque Olímpico do Rio de Janeiro, em que os visitantes corriam e gritavam para serem os primeiros a conhecer o recinto, o que, segundo um membro da organização, “acontece todos os dias”.

Logo à entrada, depois da paragem para uma fotografia com o nome do evento, encontra-se a Nave - Nosso Futuro é agora, uma experiência sensorial que pretende fazer com que os visitantes tenham consciência da interdependência do ser humano com o ambiente.

Ao entrar, vê-se um ambiente muito escuro, com vários ecrãs e saliências no chão, onde as pessoas se podem sentar, para assistir às várias imagens e sons, alusivos à natureza, como chuva ou ondas.