“O que acontece historicamente no Brasil, em momentos de crise, é que os produtos que dão mais segurança são fortalecidos. No nosso caso, as grandes empresas patrocinadoras garantem as suas apostas nas entregas mais seguras e o Rock in Rio é seguro para todos eles, então não tivemos nenhum impacto”, adiantou Roberta Medina, em declarações à Lusa.

Segundo a responsável, o impacto económico do evento no Rio de Janeiro ronda os 1,7 mil milhões de reais (cerca de 370 milhões de euros), proporcionando aumento turístico e “quase 80% da ocupação hoteleira”.

“Para a cidade é uma bênção ter este acontecimento nas duas semanas. É muito positivo e muito bem visto entrar na rede”, revelou.

Nas últimas semanas, o Brasil também foi muito falado internacionalmente devido aos incêndios florestais na Amazónia, contudo, Roberta Medina frisou que o RIR “não se pronuncia politicamente sobre assunto nenhum”.

Ainda assim, adiantou que o festival continuará a abordar a defesa do ambiente e da maior floresta do mundo através do projeto Rock in Rio Amazonia Live, que já garantiu a restauração de mais de 73 milhões de árvores.

“O objetivo é mais sobre chegar às pessoas aqui no centro urbano, do que abraçar as árvores na Amazónia, porque a árvore fica bem sem nós. Aquilo que temos que ter consciência é que a energia não sai da tomada, que o ovo não sai do frigorífico, que há uma cadeia produtiva atrás disso e que se não for cuidada, não vamos conseguir viver bem no centro urbano”, explicou.

Uma edição "muito doida"

“Das novidades, eu destacaria a NAVE, uma atração dedicada à conversa por um mundo melhor. É uma experiência inusitada dentro do conceito Rock in Rio, é imersiva e tem muita tecnologia. Não é uma conversa racional, toca na alma das pessoas e tem como mensagem principal ‘reconectarmo-nos’ connosco mesmo e com o planeta, porque só assim temos consciência da nossa interdependência com o ambiente”, revelou Roberta Medina, em declarações à agência Lusa.

A oitava edição do festival no Rio de Janeiro inicia-se na sexta-feira com uma Cidade do Rock maior, com 385 mil metros quadrados de área útil (mais 60 metros quadrados do que em 2017), além de disponibilizar 17 atrações para os visitantes, que passam não só pelos tradicionais palcos, mas também por seis novos espaços.