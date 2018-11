Hoje e quinta-feira, Rodrigo Leão atua no Coliseu do Porto e, na sexta-feira, às 21:30, no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, voltando à sala das Portas de Santo Antão, no sábado para dois espetáculos, às 18:00 e às 21:30.

“O Aniversário, o Concerto”, é uma produção “dirigida ao grande público, que percorrerá todo o repertório”, tal como no álbum, “contando com uma formação alargada a dez músicos, que inclui baixo e bateria”, e apresentará, pela primeira vez juntas, em palco, as cantoras Ana Vieira e Selma Uamusse, que regularmente têm gravado comigo”, disse à agência Lusa Rodrigo Leão.

Além de Ana Vieira e Selma Uamusse, estes espetáculos contam também com a cantora Ângela Silva, que gravou com Rodrigo Leão o álbum “Ave Mundi Luminar” (1993), com o qual o compositor e músico se iniciou numa carreia a solo.

Quanto à banda, será composta por Rodrigo Leão (teclados e piano), João Eleutério (teclado, baixo, melódica e outros), Marco Alves (trombone e metalophone), Bruno Silva (viola de Arco), Carlos Gomes (violoncelo), Viviena Tupikova (teclado e violino) e Celina da Piedade (acordeão).

“Sinto-me como há 25 anos, a tentar procurar melodias, harmonias, às vezes com grande sofrimento, pois nem sempre aparece a inspiração”, afirmou o compositor, quando do anúncio dos espetáculos, referindo também o “importante trabalho” da equipa de produção e dos músicos com quem trabalha – os músicos de quem se sente mais perto -, e dos amigos que “são muito importantes para o trabalho final”.