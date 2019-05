O episódio estreou às 02h00 de Lisboa, mas bastaram algumas (poucas) horas para se dar com a mais recente polémica da Internet no que toca à série Guerra dos Tronos: um copo — que dizem ser da cadeia de cafés Starbucks - esquecido em cima da mesa no momento em que Daenerys, a Mãe dos Dragões, olha com alguma desconfiança para o seu amado e principal concorrente ao trono de ferro. Ele, homem, adorado pelos seus, que não tem qualquer pretensão ao trono, mas nunca teve tão bem posicionado para o conquistar.

E porque não pode faltar uma boa conspiração ao universo Guerra dos Tronos, já há quem se questione se este "acidente" em Winterfell, em noite de celebração, foi propositado. A The Verge escreve que "não é claro a que prevaricador pertencia este copo, ou qual o sabor que estava a degustar, mas o posicionamento do copo na mesa dos mais nobres, em frente ao lugar ocupado por Jon Snow. Não é claro se foi um erro — o que implicaria que atores, produtores e todos os editores não reparassem — ou uma inserção deliberada para irritar as pessoas e meteram-nas a falar ainda mais da série".

E porque nestas coisas há que não perder o sentido de humor, os fãs já começaram a celebrar a existência de um Starbucks em Winterfell — calha bem, dizem que faz frio por lá — ou aventuraram-se a tentar encaixar o nome completo de Daenerys num copo (e não é fácil).

E alguma indignação, claro:

"Estão a dizer-me que eles tiveram DOIS ANOS para fazer uma série decente e nem sequer conseguiram dar conta de um maldito copo da Starbucks em Winterfell???" E a autora deste tweet continua: "Talvez se iluminassem bem a série conseguissem dar conta dos seus erros básicos".

Agora que já sabe da mais recente polémica, não deixe de ler a crónica sobre o mais recente episódio (isto, claro, se já viu ou se não se importa com spoilers).