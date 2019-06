“Estamos à procura de todos os artistas individuais ou coletivos que tenham apresentado propostas culturais ou artísticas ao Teatro Municipal do Porto, desde 2014, e que não tenham sido ali programadas, coproduzidas, ou acolhidas”, lê-se na página da Internet do projeto “Salão dos Recusados”, que se insere na iniciativa mais alargada com o título “(Des)Ocupação” e que se trata de uma encomenda feita pelo Teatro Municipal do Porto ao coletivo A Grande Figura.

O desafio lançado, que incluiu a procura de candidatos através da afixação de cartazes pelas ruas do Porto, pretende “refletir acerca das habituais lógicas de gestão, programação e curadoria de centros culturais para dar espaço a uma discussão aberta” e abrir o espaço físico do Teatro Rivoli a “todos os que não viram os seus projetos programados desde a sua reabertura com gestão municipal, são alguns dos objetivos enunciados no Regulamento de Participação do Salão dos Recusados”.

Todos os artistas que tenham apresentado propostas ao Teatro Municipal do Porto de conteúdo artístico ou cultural, desde 2014 e que não tenham sido programadas, acolhidas, coproduzidas pela entidade podem participar no “Salão dos Recusados”, que agendou o resultado para o dia 21 de setembro no Teatro Municipal Rivoli.

O projeto garante que quem decidir participar não terá de se sujeitar à "apreciação da sua proposta de apresentação em nenhuma fase do processo de seleção”, assegurando: “Não iremos receber, nem ler, nem sequer consultar nenhuma das propostas enviadas originalmente por altura do contacto com o Teatro Municipal do Porto. O repto que lançamos agora não tem nada a ver com a proposta enviada, destina-se apenas aos artistas que a tenham apresentado, seja ela qual for. “

O fim do prazo para o envio das propostas é hoje, às 23:59, e no sábado os participantes que tenham submetido o formulário vão receber uma confirmação da inscrição e receber a informação do valor monetário que vai ser entregue dia 27 de junho na “caixa proposta indecente” para desenvolverem o projeto.