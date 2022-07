O ator Tomás Alves que interpreta o papel de Salgueiro Maia (C) acompanhado por atores antes de uma cena no set de rodagem do filme "Salgueiro Maia - O Implicado", de Sérgio Graciano, com estreia prevista para outubro de 2020. Ribeira das Naus, Lisboa, 14 de junho de 2020.

MIGUEL A. LOPES/LUSA