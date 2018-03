"Confesso", o último tema a ser escrito, poderá ser um dos mais diretos sobre esse processo de criação em nome próprio e no qual cita Leonard Cohen, Serge Gainsbourg ou Paul McCartney: "Encontrei uma travessa cheia de ideias/imaginei que já não sou quem era/fui ouvir as referências para a memória/não pensei fazer igual".

Salvador Menezes, 31 anos, recorda que foi um período em que "acordava angustiado e sentia que estava a desperdiçar a vida", canalizando essas dúvidas para as canções do disco.

Salvador Menezes escolheu chamar-se Tipo por ser uma palavra com várias referências no dicionário, mas também para se distanciar de si próprio, enquanto arquiteto e membro dos You Can't Win Charlie Brown. Tipo é hoje nome de um músico a solo, mas no futuro poderá alargar-se para uma banda, disse.

Para quem comprar o álbum em versão física verá - tanto na capa como no 'booklet' - fotografias de uma pessoa, organizadas de forma cronológica. São fotografias do pai, desde que nasceu, até ter tido a primeira filha, documentadas pelo tio.

Três anos depois daquela semana de férias, Salvador Menezes é novamente arquiteto e permanece como baixista nos You Can't Win Charlie Brown, grupo que nasceu de uma primeira banda que criou na adolescência com os primos, Afonso Cabral e Tomás de Sousa.

"Se eu pudesse vivia só da música. Gostava de fazer das nove às cinco. Se pudesse fazia-o. A arquitetura é um trabalho, é o que me dá dinheiro para sobreviver", disse.

"Novas ocupações", com selo da Pataca Discos, será apresentado no dia 16 com um concerto na Zé dos Bois, em Lisboa.