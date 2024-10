Na quarta edição, o projeto “integra duas galas solidárias que transportam a iniciativa dos pequenos palcos nas estações ferroviárias e estações de metro para dois espaços culturais que recebem espetáculos de artistas de destaque”, refere a organização num comunicado hoje divulgado.

A primeira gala acontece no sábado, no Auditório São Bento Menni, em Barcelos, e inclui atuações de Samuel Úria, Best Youth, Vozes da Rádio e do humorista Carlos Moura.

A segunda está marcada para 29 de outubro, no Teatro Maria Matos, em Lisboa, e conta com as atuações de Rita Redshoes, Luísa Sobral, Lura e a humorista Laura.

Entretanto, a partir de sexta-feira e até 25 de outubro, haverá atuações de “novos talentos” nas estações de comboios de Aveiro, Braga e Coimbra (na sexta-feira), e nas estações de metro do Porto (nos dias 21 e 22 de outubro) e de Lisboa (nos dias 24 e 25 de outubro).

Os artistas que vão atuar nestes dias foram escolhidos através de uma ‘open call’ (concurso), que “ultrapassou as 150 inscrições”, o maior número desde o início da iniciativa, em 2021.

“Há Música ao Fundo do Túnel”, iniciativa promovida pela Coordenação Nacional das Políticas de Saúde Mental, surgiu para “alertar as pessoas para a importância de cuidarem de si e de promoverem o seu bem-estar e Saúde Mental”, e acontece no mês em que se assinala o Dia Mundial da Saúde Mental (10 de outubro).

Os bilhetes para as galas têm um custo de 15 euros.

O valor angariado será doado a instituições “cuidadosamente selecionadas” pela Coordenação Nacional das Políticas de Saúde Mental.