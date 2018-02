A Associação Juvenil CulturMais decidiu cancelar o "festival de música extrema" por razões de cariz económico, "devido à redução dos apoios da Câmara de Beja", explicou Vítor Paixão.

Segundo o responsável, num primeiro momento, em novembro de 2017, o novo executivo municipal do PS informou a CulturMais que iria colaborar com apoios iguais aos atribuídos em 2017 pelo anterior executivo CDU, ou seja, um apoio pontual de 17.500 euros e apoio logístico.

A CulturMais informou, entretanto, que se o novo executivo PS queria atribuir apoios iguais ao da anterior gestão CDU teria de atribuir também o apoio regular à atividade da associação de 1.900 euros e quatro datas no Teatro Municipal Pax Julia para a associação promover espetáculos para angariar receitas.

Segundo Vítor Paixão, em 2017, o anterior executivo CDU da Câmara de Beja contribuiu, direta e indiretamente, com um apoio "superior a 26.000 euros" para a associação cofinanciar o festival.

Isto porque o anterior executivo, além do apoio pontual de 17.500 euros e de apoio logístico para o festival, atribuiu um apoio regular de 1.900 euros e quatro datas no Teatro Municipal Pax Julia para a associação promover espetáculos para angariar receitas.

No final de janeiro deste ano, o novo executivo PS do município respondeu e disse que afinal iria atribuir à CulturMais um apoio pontual de 10.000 euros e apoio logístico "inferior" ao do ano passado para o festival, um apoio regular de 1.900 euros e duas datas para espetáculos no Teatro Municipal Pax Julia e que poderiam render uma estimativa de receitas de 3.000 euros.

A última proposta do novo executivo PS representa um total de 14.900 euros, ou seja, 11.100 euros a menos relativamente aos apoios atribuídos no ano passado pela anterior gestão CDU, disse.

"Houve uma descida na proposta inicial, o que me leva a concluir que nunca houve uma verdadeira intenção de manter o festival por parte do novo executivo da Câmara de Beja", disse.

"Teria sido melhor o executivo ter dito inicialmente que não tinha interesse em apoiar" o Santa Maria Summer Fest, mas "estivemos dois meses a marinar", o que "inviabilizou a possibilidade" de a CulturMais "negociar com outros municípios apoios e a hipótese de deslocalização do festival" e de começar a organizar a edição deste ano "em tempo útil", sublinhou.