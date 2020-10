A programação do projeto municipal Santarém Cultura para os meses de novembro e dezembro arranca com a apresentação de “Vida Nova”, de Manel Cruz, no dia 07, às 21:30, afirma uma nota da Câmara Municipal de Santarém.

Em parceria com o Grupo Coordenador do Centenário do Nascimento de Bernardo Santareno-Santarém, o TSB recebe, nos dias 19 e 21 de novembro, dois espetáculos integrados nas comemorações do centenário, “Leituras Encenadas - As Últimas Cenas de Santareno”, com direção artística de Jorge Louraço Figueira, e “A Arder”, pela companhia João Garcia Miguel, a partir da obra “O Judeu”, de Bernardo Santareno.

As “Leituras Encenadas” partem das peças curtas e quadros escritos por Bernardo Santareno entre 1974 e 1980, ano da morte do autor, estudadas por alunos do Curso de Interpretação da Escola Secundária Dr. Ginestal Machado ao longo deste mês, numa oficina de análise dramatúrgica, sendo apresentadas dia 19 de novembro, às 18:00.

A peça “A Arder”, que será apresentada a 21 de novembro, às 21:30, tem a participação de elementos locais das associações ARAT, Cão Raivoso e Veto Teatro Oficina, afirma a nota.

Em dezembro, Tó Trips apresenta, dia 04, às 21:30, o seu mais recente trabalho, a banda sonora do filme “Surdina”, de Rodrigo Areias, em formato cine-concerto, em colaboração com o Cineclube de Santarém.

Camané e Mário Laginha juntam-se no palco do TSB no dia 12, pelas 21:30, para apresentar “Aqui está-se Sossegado”, culminando a programação do ano com “O Barbeiro de Sevilha”, de G. Rossini, no dia 19 de dezembro, às 21:00.

Em comunicado, a Câmara de Santarém afirma que o TSB segue as recomendações da Direção-Geral da Saúde, sendo obrigatório uso de máscara, a desinfeção das mãos à entrada, o distanciamento e o respeito pelos circuitos de circulação, sendo atribuídos lugares por ordem de chegada e obrigatório o preenchimento do consentimento informado no local.