A Música no Coração, promotora do SBSR, revelou hoje os horários completos desta 25ª edição do festival, marcada pelo regresso à Herdade do Cabeço da Flauta, no Meco.

O festival tem oficialmente início com o concerto de Sallim (17:00) no Palco LG by Rádio SBSR a 18 de julho, dia marcado pelas atuações de Marlon Williams (17:30), Dino D' Santiago (20:00) e Metronomy (23:30) no Palco EDP e dos concertos de Cat Power (19:15), The 1975 (22:30) e Lana Del Rey (00:15) no Palco Super Bock.

No dia seguinte, é a vez dos Calexico com Iron & Wine (18:30) e Charlotte Gainsbourg (22:00) no Palco EDP, Christine and the Queens (21:00), Phoenix (23:00) e Kaytranada (01:15) no palco Super Bock e Dâm-Funk (02:30) no Palco Somersby.

O último dia de festival conta com concertos de Rubel (18:00), Superorganism (19:15) e Masego (20:45) no Palco EDP e de Janelle Monáe (21:30), Migos (23:30) e DJ set de Disclosure (01:15) no Palco Super Bock. A derradeira atuação fica a cargo de Booka Shade (02:30), no Palco Somersby.

Para quem dispor do passe de três dias para o festival, a noite de dia 17 tem um "warm-up" a cargo da produtora Discotexas, destacando-se as atuações de Da Chick (00:00), Moullinex (01:00) e Xinobi (02:00).

A área para campismo, que abre a 17 de julho às 10:00, fecha no dia 21, às 20:00, e é gratuita para quem tem passe de três dias.

Os bilhetes diários estão disponíveis a 60 euros, com passe geral para os três dias a custar 110 euros. O bilhete para dia 18 já se encontra esgotado.