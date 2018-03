De acordo com comunicado da organização, ao longo dos três dias, os concertos vão ter lugar em salas como B’Leza, Musicbox, Sabotage, Rive Rouge, Viking, Lounge, Tokyo e Europa, enquanto o programa profissional vai decorrer Rua da Boavista 9, Rua das Gaivotas 6 e Pólo Cultural das Gaivotas – Boavista.

Como já tinha sido anunciado, o concerto de abertura, no dia 4 de abril, vai contar com as atuações de Legendary Tigerman, Capitão Fausto e PAUS, a convite da banda brasileira Boogarins.

Os concertos que decorrem a 5 de abril apresentam, entre outros, os nomes portugueses de Best Youth, Ermo e The Poppers, os espanhóis Zulu Zulu, Candeleros e The Zephyr Bones e os brasileiros Maurício Takara, Ricardo Dias Gomes e o conjunto luso-brasileiro O Gringo Sou Eu.

Os espetáculos que se realizam no último dia do evento contam com as bandas francesas Futuro Pelo, Naïve New Beaters e Elbi, os noruegueses Dark Times e Toft, e ainda os portugueses Luís Severo, Galo Cant’Às Duas e Bruno Pernadas, entre outros.