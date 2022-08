A segunda temporada da série portuguesa de ficção "Pôr do Sol", realizada por Manuel Pureza, estreia-se no dia 8, na RTP e na RTP Play, revelou a estação pública de televisão.

"Pôr do Sol" é uma paródia ao formato e aos ingredientes habituais de uma telenovela, com um enredo de drama, crime, amor, traição, sobre a família Bourbon de Linhaça, proprietária da herdade Pôr do Sol.

A série é um projeto da autoria de Henrique Dias, Manuel Pureza e Rui Melo, com realização de Manuel Pureza e produção da Coyote Vadio.

O elenco conta, entre outros, com Gabriela Barros, Marco Delgado, Diogo Amaral, Rui Melo, Sofia Sá da Bandeira, Manuel Cavaco, Noémia Costa e Carla Andrino.

A primeira temporada da série esteve este ano em competição no festival internacional Series Mania, em Lille, França.