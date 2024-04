“Semana Sim, Semana Sim”, com selo da Nuvem de Letras, é um livro com uma dupla capa e uma dupla leitura: de um lado o leitor segue a vida de uma menina quando está à guarda da mãe, do outro lado conhece o quotidiano dela quando está à guarda da pai.

As duas histórias são narradas pela mesma criança, com detalhes sobre como é viver com pais separados – a mãe numa casa com jardim, o pai num apartamento moderno – e cada um com as suas rotinas e particularidades.

A mãe gosta de caminhar a pé, é vegan, o pai é engenhocas e gosta de andar de bicicleta e ambos acompanham-na nas atividades semanais, na ida à natação e à dança contemporânea.

As histórias têm algumas frases semelhantes, mudando apenas a palavra "mãe" ou "pai", para demonstrar que, apesar da separação, se mantém a normalidade e a continuidade da vida com a filha.

As duas histórias conectam-se a meio do livro, o que representa o domingo, quando o pai e a mãe se encontram num parque infantil e “põem a conversa em dia”.

A transição de uma história para a outra, da semana do pai para a semana da mãe, é feita através do movimento do baloiço, de uma página para a outra.

“Quando me perguntam como é estar semana sim, semana não com os meus pais, eu respondo que não tenho semanas não… As minhas semanas são todas sim!”, afirma a protagonista.

“Semana sim, semana sim” tem texto de Lara Xavier e ilustração de Cátia Vidinhas, autoras de vários livros para os mais novos e que colaboram pela primeira vez.

Lara Xavier já publicou anteriormente “O comboio de bicicletas”, ilustrado por Ana Granado, ou “Ter um irmão é…”, com desenho de Paulo Galindro.

Entre as obras ilustradas por Cátia Vidinhas estão “O brincador”, de Álvaro Magalhães, “Felizmente as árvores são grandes”, de Maria Judite de Carvalho, “O segredo da felicidade”, de Luísa Ducla Soares, e “A ovelha Estrelinha e o gato Chiribi”, de António Mota.

“Semana sim, Semana sim” vai ser apresentado no sábado na livraria Almedina Rato, em Lisboa, pelo jornalista Paulo Farinha.