A confirmação é feita no dia em que o livro, a ser lançado no mercado internacional em 10 de setembro e do qual pouco se conhece, foi anunciado como um de seis finalistas do prémio literário Booker.

Em agosto, a Bertrand estava ainda sem previsão de publicação do livro em Portugal, salientando que o manuscrito ainda não tinha sido divulgado e que tais obras são “de tradução complexa”.

Hoje, fonte daquele grupo editorial confirmou a publicação e adiantou que tal acontecerá no próximo ano, ainda sem data precisa.

O livro tem sido descrito, na imprensa anglófona, como o evento literário da temporada, com vários eventos previstos e uma tiragem de meio milhão de exemplares, segundo a Publishers’ Weekly.

Em Londres, por exemplo, a livraria Waterstone’s de Picadilly vai abrir portas às 20:15 da véspera da publicação para o que o jornal The Guardian descreveu como o equivalente a um festival de Glastonbury de cariz literário, que vai incluir um debate com escritores como Jeanette Winterson, Neil Gaiman e a também a finalista do Booker Elif Shafak.

Às 23:00 de dia 09, a própria autora vai ler excertos do livro que é posto à venda uma hora depois.

No dia seguinte, Atwood vai subir ao palco do Lyttelton Theatre, em Londres, para uma sessão de perguntas e respostas com a duração de uma hora e 40 minutos, que esgotou em minutos quando os bilhetes foram colocados à venda, e que vai ser transmitida por mais de mil salas de cinema a nível internacional. Nenhuma sala na Península Ibérica se associou ao evento.

Várias livrarias nos Estados Unidos estão a organizar festas de lançamento à meia-noite que, sublinha a Publishers’ Weekly, fazem lembrar “as festas que acompanharam a publicação dos livros de Harry Potter”.