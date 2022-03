Um dos destaques da plataforma de streaming para março é uma série que chegou já no início do mês e, para surpresa das surpresas, chegou e foi direitinha para o top de conteúdos mais vistos da Netflix. Ainda que isto não seja necessariamente um carimbo de qualidade, "Sabes quem é?" (sim, este é o nome da série - em inglês é "Pieces of Her", ainda estou para perceber esta tradução) traz várias promessas de um serão bem passado que tornam aquele botão de play tentador.

Para começar, trata-se de um thriller familiar, uma história sobre segredos muito bem escondidos com ação e algum sangue à mistura. Depois, é baseada no livro homónimo de Karin Slaughter, de 2018. E beneficia ainda de algumas escolhas no elenco que podem chamar a atenção. Mas vamos por ordem.

O primeiro episódio de "Sabes quem é?" começa por nos dar uma almofadinha confortável (metafórica) para nos encostarmos enquanto vemos o mundo desmoronar. Ficamos a conhecer Andy Oliver, uma mulher de 30 anos que atende chamadas na Polícia e que se mudou há algum tempo para a cidade para cuidar da sua mãe, Laura. Tudo isto parece muito fofinho, mas é no dia de aniversário de Andy, quando as duas vão almoçar fora, que se abre uma porta para a jovem conhecer o passado obscuro da progenitora.

Durante um atentado no restaurante onde estavam, Laura, numa tentativa de proteger a sua filha, é esfaqueada na mão e faz uma das cenas mais impressionantes de toda a série: com a lâmina a sair pela outra extremidade, consegue cortar o pescoço ao responsável pelo atentado. Ora, ainda que tenham morrido três pessoas, esta foi a proeza que mais atenção recebeu e que deu início a uma desconfiança generalizada sobre esta mulher.

Ao mesmo tempo que as autoridades começam a investigar o seu passado e a questionar se Laura tem algum tipo de formação especial, a sua filha, assustada com toda a situação, começa a perceber que algo não está bem. Ainda que as pessoas da sua pequena cidade lhe atribuam um estatuto quase heróico, um vídeo viral do atentado faz com que vários fantasmas regressem para atormentar toda a família.

Não te quero dar grandes spoilers, mas posso só dizer que há alguns jump scares e ocasional violência, drama, e, como nós tanto gostamos de dizer aqui no Acho Que Vais Gostar Disto, muita fritaria que nos deixa a pensar "até que ponto é que conhecemos os nossos pais?".

Claro que uma storyline destas podia passar perfeitamente ao lado com um elenco cujas caras e os nomes não fossem tão conhecidos, mas é quase impossível ficar indiferente a Toni Collette, atriz que faz (e muito bem) o papel de Laura, e a outras como Jessica Barden (a Alyssa de "The End of The F*cking World") e Bella Heathcote (que entrou em "Neighbours").