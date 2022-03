O músico português Sérgio Godinho atua no dia 23 no Campo Pequeno, em Lisboa, numa antecipação do programa "Abril em Lisboa", destinado a celebrar a liberdade e a revolução de Abril de 1974.

O músico português Sérgio Godinho atua no dia 23 no Campo Pequeno, em Lisboa, numa antecipação do programa "Abril em Lisboa", destinado a celebrar a liberdade e a revolução de Abril de 1974. O concerto de Sérgio Godinho, de entrada gratuita, contará com a participação de vários convidados, entre os quais Capicua e Manuela Azevedo, dos Clã. A eles juntam-se o pianista Filipe Raposo, que há vários anos colabora com Sérgio Godinho, o guitarrista Tó Trips e o músico Samuel Úria. Em comunicado, Sérgio Godinho escreve que este concerto serve de "comemoração de um momento importante da nossa luta comum pela liberdade. Uma pedra plantada ao alto no chão, assinalando uma data da história. 48-48. Quarenta e oito aos de fascismo, quarenta e oito de democracia. Abril de 74. Está passado o cabo. Pode não querer dizer nada, mas diz tudo." O "Abril em Lisboa" é uma iniciativa organizada pela EGEAC, a empresa que gere vários equipamentos culturais de Lisboa, para celebrar os valores da 'Revolução dos Cravos'. A entrada é gratuita limitada a 2 bilhetes por pessoa. O levantamento é feito na bilheteira do Campo Pequeno e nas Fnacs da Área Metropolitana de Lisboa (Alcochete, Almada, Barreiro, Amadora, Cascais, Lisboa, Loures, Mafra, Moita, Montijo, Odivelas, Oeiras, Palmela, Seixal, Sintra, Sesimbra, Setúbal e Vila Franca de Xira). Porque o seu tempo é precioso. Subscreva a newsletter do SAPO 24. Subscrever Já subscrevi Porque as notícias não escolhem hora. Ative as notificações do SAPO 24. Subscrever Saiba sempre do que se fala. Siga o SAPO 24 nas redes sociais. Use a #SAPO24 nas suas publicações. Instagram