Esta será a terceira edição da Colina das Artes, com várias iniciativas de entrada gratuita em espaços da freguesia de São Vicente de Fora, em Lisboa, entre os dia 6 e 14 de setembro.

A cantora e ativista brasileira Bia Ferreira regressa aos palcos portugueses para atuar no dia 6 na sala Damas, onde, no dia seguinte, se apresentam os portugueses Miss Universo.

No Mosteiro de São Vicente de Fora apresentar-se-á a fadista Sara Correia, a 11 de setembro, enquanto Sérgio Godinho atua no dia 13 e a fadista Gisela João no dia 14 nos claustros do Convento da Graça.

Destaque ainda para atuações de músicos do Hot Clube de Portugal, dos Músicos do Monte e de Pedro da Linha no miradouro Sophia de Mello Breyner — o turístico miradouro da Graça. Pelo Largo da Graça andarão os Farra Fanfarra.

A programação hoje anunciada inclui ainda sessões de cinema nos claustros do Convento da Graça e no Largo da Graça, com o Cinema Insuflável, tertúlias e teatro amador em espaços como a Casa Mocambo e o Botequim.

No Mercado de Santa Clara, junto ao local da Feira da Ladra, estará patente a exposição “Subway Life”, de António Jorge Gonçalves, com retratos de passageiros, desconhecidos, feitos em viagens de metro em várias cidades.

Para assinalar os 50 anos da revolução de 25 de abril de 1974, vinte ilustradores vão desenhar sobre a liberdade e os trabalhos estarão expostos nas montras do comércio local.

Esta iniciativa da Colina das Artes é uma iniciativa da Junta de Freguesia de São Vicente com a produtora Produtores Associados.