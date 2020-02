De 06 a 28 de março no salão principal do palácio, realizam-se oito concertos de música de câmara do século XIX, “de França à Rússia dos czares, passando pela Alemanha, Áustria e Boémia, mas sem esquecer a música portuguesa, reedita-se o cosmopolitismo dos saraus musicais promovidos neste mesmo espaço pelo rei-artista D. Fernando II”, há 150 anos, segundo a mesma fonte.

Nos dias 06 e 07 de março, às 21:00, o pianista Vasco Dantas, que se estreou neste ciclo em 2017, aproveita “a ‘Carta Branca’ que lhe foi dada pela direção artística para montar dois programas distintos: o primeiro incidirá sobre a música alemã e portuguesa do século XIX, mais especificamente em obras de Robert Schumann, José Vianna da Motta e Alexandre Rey Colaço”.

No segundo, Vasco Dantas com o Quarteto de Cordas de Matosinhos apresentam dois Quintetos com piano, compostos por Antonín Dvorák e Reynaldo Hahn.