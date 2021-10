Alguém te enviou esta newsletter? Podes subscrevê-la aqui.

Nota importante: Na próxima semana, a newsletter do Miguel Magalhães vai ser enviada na quarta-feira, ao contrário da terça-feira habitual. Ele vai tratar de arranjar coisas para sugerir durante o feriado.

Ouve aqui o episódio:

A terceira temporada de “Sex Education” estreou este mês e o João Dinis, a Mariana Santos e o Miguel Magalhães decidiram falar sobre a série com quem é entendido na matéria: a psicóloga e sexóloga Tânia Graça (@taniiagraca).

A série passa-se num liceu do Reino Unido e gira em torno dos conflitos internos de um conjunto de adolescentes que estão a descobrir o sexo e a sua identidade. Mas, ao contrário de muitos teen dramas que distorcem a realidade, aqui os jovens não nascem ensinados e, se por um lado iniciar a atividade sexual simboliza prazer, por outro significa muito para aprender.

É neste contexto que Tânia Graça afirma que a série, sobre a qual já recebeu dezenas de mensagens, serve para “trazer essa consciência” e falar sobre temas que “são comuns, mas deixam de o ser porque nós não conseguimos tratá-los com a naturalidade que lhes é inerente”.

A sexóloga considera ainda que “Sex Education” é transversal a várias faixas etárias, uma vez que “toda a gente vê a série e adora”, mesmo pessoas mais velhas, já que muitas não tiveram tanta informação quando eram mais novas ou, por força dos tempos, não estão tão dentro de temas que têm vindo a ganhar mais peso nos últimos anos, tal como a questão do género não binário.

Neste episódio, aproveitamos o impacto da série britânica, para falar da forma como o sexo costuma ser representado em Hollywood, de problemas de intimidade nos homens e nas mulheres e de pornografia (mas com conteúdo "safe for work"). Ficámos a saber mais sobre educação sexual e a Tânia não nos cobrou pela hora de terapia.

