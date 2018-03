Vêm do Reino Unido, mas agarram-se ao Padrão dos Descobrimentos. A propósito do filme "Sherlock Gnomes", a Paramount lançou cartazes com uma homenagem à capital portuguesa.

Entre o Infante D. Henrique e Luís Vaz de Camões, um ornamento de jardim gigante. Foi desta forma que a Paramount Pictures decidiu abraçar Lisboa numa campanha para o novo filme de animação, "Sherlock Gnomes". São gnomos de jardim, mas muito mais do que adereços. Os gnomos do filme "Gnomeu e Julieta" estão de volta aos cinemas para uma nova aventura baseada na literatura britânica. Desta vez a inspiração vem de Arthur Conan Doyle. Gnomeu e Julieta vão até à capital do Reino Unido para resolver um mistério na nova saga realizada por John Stevenson — Sherlock Gnomes. Quando Gnomeu e Julieta chegam à cidade, acompanhados pelos amigos e família, para preparar o jardim para a primavera, são confrontados com o rapto dos gnomos de todos os jardins de Londres. Um dia, ao regressarem ao jardim, Gnomeu e Julieta percebem que todos os amigos desapareceram e recorrem à ajuda do detetive Sherlock Gnomes. Acompanhado por Watson, Gnomes investiga o misterioso desaparecimento dos ornamentos, levando as personagens a conhecer novos gnomos, mas também uma zona desconhecida de Londres. A sequela, que estreou na semana passada, volta a contar com as vozes de João Manzarra, Cláudia Vieira, Ana Bola, Rui Mendes, Simone de Oliveira e Sérgio Godinho, a quem se juntam Fernando Luís, Cláudia Semedo e Jorge Mourato.