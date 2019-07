Questionado sobre se estamos a perder as nossas raízes, o músico é categórico — "não" — e recorre a um exemplo do Renascimento italiano. "Miguel Ângelo também não beijava as mãos todos os dias quando pintou a Capela Sistina. Eram só as suas mãos. No entanto eram tesouros. É isso que acontece com estas riquezas, o facto de crescermos com elas não nos permite ter a perceção da dimensão da sua riqueza".

E, numa altura em que cada vez mais se fala numa identidade musical lusófona, como é que um festival como este pode explorar e encaixar nessa matriz? "A língua é também parte importante deste festival, sem dúvida, temos como principais caras dois dos maiores representantes da nossa língua, Ana Moura e Vitorino, para lá de tudo o mais. A lusofonia não é só Portugal, a família é maior, no entanto este é o pai dessa realidade, Portugal", responde Diogo Clemente.

O Sons da Terra divide-se por quatro palcos — Folclore, Jardim das Oliveiras, Jardim da Memória e Pátio do Enxugo. O cartaz completo pode ser consultado em https://festivalsonsdaterra.com/.

Para além dos cabeças de cartaz já mencionados, destaque ainda para a presença da fadista Ana Laíns e do fadista Peu Madureira, do grupo de cante campaniço baixo-alentejano, que está a celebrar o seu 20.º aniversário, Adiafa, do acordeonista João Frade e do saxofonista e flautista Rão Kyao.

Em comunicado, a organização deixa alguns conselhos e recomendações, como a chegada atempada ao recinto para a troca de bilhete por pulseira nas bilheteiras das entradas, a utilização de transportes públicos e a não existência de caixas multibanco no recinto.

O festival terá entrada gratuita a 19, dia da Orquestra Sete Sóis Sete Luas. Os bilhetes para os dias 20 e 21 estão à venda nos locais habituais e variam entre os 3 e os 5 euros. O passe para os dois últimos dias tem um valor de 9 euros.