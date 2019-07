Por esta altura do ano, a maioria dos alunos do 12º ano tem uma data na cabeça, o dia nove de setembro, altura em que acontece a divulgação dos resultados da primeira fase do concurso nacional de acesso ao ensino superior. O percurso normalizou-se, depois do secundário vem a universidade. Mas não para Pedro Gonzaga e Simão Gonçalves. Para estes dois jovens de Ansião e Avelar, no distrito de Leiria, vencedores do Concurso Gap Year Portugal, o plano é outro, a data é outra.

“Sou(me)thing” é o nome do plano que vai levar os dois amigos a visitar África durante o seu gap year — um ano de pausa, numa tradução literal. “Por um lado, “Southing” simboliza, além do nosso rumo ao sul do continente africano, a viagem que consideramos ser ‘o nosso sul’, a nossa verdadeira essência. O ‘me’ aparece entre parênteses porque, na nossa viagem não pretendemos ser os protagonistas”, afirmavam na candidatura. A explicação do nome não fica por aqui já que, lido em voz alta, assemelha-se à palavra something (alguma coisa). “Nós vamos à procura de algo, algo ainda desconhecido para nós”.

Durante cerca de oito meses, Pedro e Simão vão passar pela Tanzânia, Zâmbia, Moçambique, Botswana, África do Sul, Namíbia e Angola. O plano é ficar um mês em cada país, num registo low cost, recorrendo, sempre que possível ao couchsurfing e às boleias. “Temos consciência de que não é fácil viajar em África, mas acreditamos que, viajar assim, vai permitir-nos um contacto mais genuíno e próximo da cultura de cada país”, defendem.