O comediante inglês Alan Carr vai estrear-se em Portugal em outubro, com um espetáculo no dia 28 no Teatro Tivoli BBVA, onde vai apresentar o novo espetáculo "Regional Trinket”.

"Desde o emocionante dia do seu casamento (repleto de estrelas) até ao pior dia de confinamento (preso numa quinta), muita coisa mudou desde a última digressão há quatro anos, incluindo o próprio Alan.

Nos dias que correm, é tudo sobre a felicidade e alegria das pequenas coisas - porquê ser um tesouro nacional quando se pode ser uma bugiganga regional?!", lê-se no comunicado enviado pela produção do evento, uma parceria Comic Soul e Setlist.

Com 45 anos de idade e 21 de carreira, este é a quarta tour do britânico que desde o início do século se tornou numa cara e voz mais conhecidas da BBC, quer do canal, quer da estação de rádio.

Carr já venceu dois British Comedy Awards, dois National Television Awards e um BAFTA TV Award .

Os bilhetes estão à venda na Ticketline e custam entre 20 e 35 euros