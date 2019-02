Corria o ano de 2010 e o conceito de viral ainda não estava aperfeiçoado pelas redes sociais como hoje está. No YouTube é partilhado, na conta de DJ Ride, uma remistura com o título "Stereossauro Freestyle verdes anos". A versão, de pouco mais de um minuto e meio, chegou mais de cem mil visualizações, a anúncios e à abertura do Festival Eurovisão da Canção, em Lisboa. E isso chegou para a Valentim de Carvalho dar a Stereossauro a chave dos seus arquivos e acesso aos masters originais de Carlos Paredes e Amália Rodrigues.

19 temas e uma lista extensa de convidados de luxo — de Amália a Carlos do Carmo, de Ace a Slow J, de Ricardo Gordo a Legendary Tigerman. "Bairro da Ponte" não é apenas um álbum que junta dois estilos, o fado e o hip-hop. Essa é uma visão, mas redutora. Porque, como o próprio diz, "não é a primeira vez que há contacto entre as duas culturas". É uma reunião de colaborações e da história individual e coletiva da música de língua portuguesa. "Bairro da Ponte" traz-nos Stereossauro aos ombros de gigantes e de mãos dadas com a contemporaneidade.

Se Amália o ouvisse, Stereossauro não pode afirmar se esta gostaria. Mas de uma coisa tem certeza: diria que "a música não pode estar fechada".

"Bairro da Ponte" será apresentado, pela primeira vez ao vivo, no próximo dia 28, no Lux. Tiago Norte, nome pelo qual Stereossauro responde no BI, falou-nos sobre ele.

Partilhamos a mesma geografia e daí começo com esta pergunta. Porquê este título, "Bairro da Ponte"? Tem alguma relação com as Caldas da Rainha?

É muito simples: 'bairro' é uma palavra muito associada quer ao hip-hop quer ao fado. Dele podemos ir para lugar, pertença, identidade. Tudo isso é o teu bairro.

Mas não é nenhum bairro em específico?

Existe, nas Caldas, o bairro da ponte. Onde morei até aos 15 anos. Claro que há sempre um duplo significado, mas a maneira como cheguei ao título foi mesmo essa que já expliquei. Essa ideia de pertença. Somos portugueses e o nosso bairro é Portugal. Inclusive, quer num estilo quer noutro, muitas vezes um bairro determina até a direção de uma sonoridade. O fado de Lisboa vs. o fado de Coimbra; o hip-hop do bairro x não é igual ao do bairro y. "Bairro" é uma palavra muito forte que já me acompanha há algum tempo; "Ponte" é a ligação entre as duas coisas. Entre o velho e o novo, o analógico e o digital.

Intrínseco ao bairrismo também está aquela ideia de disputa.

De rivalidade.

Mas isso não se aplica à relação fado/hip-hop, ou sim?

Não. Dentro de cada estilo, isso acontece. Na sua grande maioria, as pessoas do fado não estão preocupadas com as do hip-hop, e vice-versa. Agora, dentro de cada estilo há identidades.

E como foi lidar com essas identidades?

Foi tudo muito natural. Acho que havia uma vontade muito grande, de todas as pessoas que convidei, especialmente do mundo do fado, em saírem da sua zona de conforto e de experimentarem este tipo de sonoridade. O que facilitou imenso o meu trabalho. Aliás, só agora com tudo feito é que consigo olhar para trás e analisar: 'ok, isto está aqui um elenco de super luxo'. Se me tivesse proposto a atingir isto antes de começar o disco, se calhar tinha sido overwhelming e não o tinha conseguido acabar.

Foi um processo, uma construção? À medida que fechavas um convidado surgia uma ideia para outra colaboração?

Foi uma bola de neve. Havia alguns convidados que, mesmo antes de começar a fazer alguma música, já tinha uma ideia [de que participariam no disco], como é o caso do NERVE, da Capicua, do Slow J, do Camané ou da Gisela João. Até por termos uma relação de alguma proximidade, sabia que provavelmente conseguiria convencê-los a entrar no disco. Mas depois houve imensas situações que foram acontecendo e às quais tive de dar resposta. Como escrever letras, não fazia ideia que iria escrever para este disco.

E quem foi o "paciente zero"? Se é que lhe podemos chamar assim...

A primeira pessoa que abordei talvez tenha sido ou a Capicua ou o Slow J, apesar de com ele só ter gravado um ano e tal depois e termos alterado tanto a música que já não era nada semelhante à primeira ideia. Aliás, em todas as músicas aconteceu isso. Foi havendo versões e alterações.