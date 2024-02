Os 'STOMP’ atuam entre 5 e 31 de março no Teatro Tivoli BBVA e de 4 a 6 de abril no Coliseu Porto Ageas.

Caracterizados pela sua originalidade e criatividade, utilizam objetos do dia-a-dia, como caixotes do lixo, vassouras, caixas de fósforos, carrinhos de supermercados e lava-loiças para criar aquilo que consideram ser um "ritmo alucinante e frenético".

Nos espetáculos em Portugal vão contar com uma banda sonora e oito artistas em palco naquilo que promete ser uma performance "visual e sonora, que é desenhada também pelos movimentos de dança dos bailarinos, músicos e atores que compõem o elenco", refere a produtora em comunicado.

"A música e o humor são a linguagem artística deste espetáculo, que conquista o público através do ritmo frenético que surge do objeto mais inusitado e das interações dos artistas com a audiência, desafiando-a a entrar no espetáculo com o ritmo das palmas", sublinham ainda.

Criado em Brighton, Reino Unido, por Luke Cressweel e Steve McNicholas em 1991, o espetáculo ‘STOMP’ foi apresentado pela primeira vez no Festival Fringe de Edimburgo e deste então tem vindo a percorrer o mundo, tendo estado já várias vezes em Portugal.

Os bilhetes para ‘STOMP’ já estão à venda nos locais habituais e podem ser adquiridos aqui. Em Lisboa os bilhetes custam entre 20 e 40 euros. Já no Porto, são entre os 18 aos 40 euros.