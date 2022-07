Este ano, o festival Super Bock Super Rock (SBSR) deveria regressar à Herdade do Cabeço da Flauta, uma zona arborizada, entre a lagoa de Albufeira e a praia do Meco, no concelho de Sesimbra, após dois anos de pausa forçada.

Na terça-feira, porém, a dois dias do início, a organização anunciou que o festival seria transferido para o Parque das Nações, em Lisboa, tendo em conta a declaração de estado de contingência vigente no país pelo elevado risco de incêndio e a consequente proibição de realização de quaisquer atividades em zona florestal.

Embora mude de localização, o cartaz do 26.º SBSR, do qual fazem parte nomes como A$AP Rocky, C. Tangana, Foals, DaBaby, Metronomy, Jamie XX, Hot Chip, Capitão Fausto, Capicua, David & Miguel e Conjunto Cuca Monga, mantém-se inalterado.

Apesar de regressar a um ambiente urbano, o Parque das Nações, onde já se tinha realizado entre 2015 e 2018, o SBSR irá na mesma incluir uma zona de campismo, no Parque Tejo/Caminho das Andorinhas, para os portadores de passe geral.

Segundo o promotor Luís Montez, além do cartaz, o festival mantém também os quatro palcos previstos: o palco maior dentro da Altice Arena, o alinhamento de dois outros palcos coordenados dentro da Sala Tejo, na mesma sala de espetáculos, e um outro palco, dedicado à música portuguesa, que será colocado no exterior.

Hoje, os concertos começam pelas 17:00 e a última atuação está marcada para as 04:00 de sexta-feira.

O cabeça de cartaz do primeiro dia é o ‘rapper’ norte-americano A$AP Rocky, que na semana passada atuou na edição de estreia do festival Rolling Loud em Portugal, no Algarve.

Além de A$AP Rocky, o palco principal irá acolher as atuações de T-Rex, Metronomy, Leon Bridges e Flume. Para hoje, estava também prevista a atuação de Boy Pablo que, segundo a organização do festival, “cancelou as próximas datas da digressão por motivos de saúde”.

Pelos outros palcos, passam Sports Team, Hinds, Los Bitchos, Working Men’s Club, Digitalism (DJ set), Jungle (DJ set), David & Miguel, Fred, Conjunto Cuca Monga e Luís Fernandes.

A organização explicou que os bilhetes adquiridos para o festival são válidos para a edição transferida para Lisboa, e que qualquer possibilidade de devolução terá de ser ainda avaliada com a Inspeção-Geral das Atividades Culturais.