“A Tate Britain vai celebrar duas das mais importantes pintoras figurativas das suas gerações. Em maio de 2020, a galeria vai abrir a primeira grande exposição do trabalho de Lynette Yiadom-Boakye, seguida, em 2021, por uma retrospetiva que vai abarcar toda a carreira das pinturas, desenhos e impressões de Paula Rego”, pode ler-se no comunicado do anúncio, feito já em março.

No âmbito da campanha “#5WomenArtists” (traduzida por “#5MulheresArtistas”), lançada nas redes sociais pelo Museu Nacional das Mulheres nas Artes, nos Estados Unidos, para instar as pessoas a nomearem cinco artistas mulheres, a Tate Modern vai também destacar o trabalho de duas escultoras do Leste europeu: Magdalena Abakanowicz e Maria Bartuszová.

Já a Tate St. Ives vai dedicar, no verão do próximo ano, uma exposição ao trabalho multissensorial da sul-coreana Haegue Yang.

Num futuro mais próximo, Paula Rego vai ser alvo de uma outra retrospetiva, a inaugurar no dia 15 de junho na Milton Keynes Gallery, também no Reino Unido e que vai apresentar trabalhos da carreira da artista desde os anos 1960.