“Com uma oferta mais diversificada, tem-se verificado um aumento significativo de espetadores [no Cineteatro], em particular nos concertos de música ligeira, pop, fado e tradicional”, disse hoje o presidente da Câmara Municipal de Castelo Branco, Leopoldo Rodrigues.

O autarca defendeu que a política cultural do município procura ir ao encontro das expectativas dos munícipes e dos visitantes.

“Tem-se procurado privilegiar todas as áreas de expressão, da música ao teatro e à dança, passando pelas formas de expressão multidisciplinares e de natureza mais erudita ou mais popular de linguagem mais clássica ou contemporânea”, frisou.

A programação cultural da Câmara e Castelo Branco para o segundo trimestre deste ano inclui um espetáculo do músico Carlos Alberto Moniz no Cineteatro Avenida, no dia 25, às 17h00.

O concerto “Abril será sempre amanhã” integra-se nas comemorações dos 50 anos do 25 de Abril, que coincide também com os 55 anos de carreira deste cantor e autor português.

No dia 27, pelas 21h30, será a vez da banda portuguesa Táxi subir ao palco do Cineteatro para um concerto.

Os Táxi, grupo que nasceu em 1979 na cidade do Porto, editaram o seu primeiro disco em 1981, um registo que se tornaria no primeiro disco de ouro do rock português.

O Cineteatro Avenida receber, no dia 11 de maio, a partir das 21h30, o fadista Camané, um dos nomes “mais incontornáveis e representativos da história do fado e da música portuguesa e dos mais aclamados a nível nacional e internacional”.

No dia 29 de maio, o comunicador António Sala dará um espetáculo de teatro musical inserido nas celebrações dos seus 60 anos de carreira.

O espetáculo está agendado para o Cineteatro Avenida, a partir das 21h30.

O músico Miguel Araújo tem agendado para o dia 8 de junho, a partir das 21h30, um concerto no Cineteatro Avenida.

A programação promovida pela Câmara Municipal de Castelo Branco inclui ainda um conjunto de eventos de teatro, dança, exposições, e música para o segundo trimestre e que englobam todos os equipamentos culturais do concelho.