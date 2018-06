A programação do próximo trimestre do Teatro de Vila Real divide-se em dois grandes ciclos: “Do lado do verão”, que decorre entre julho e agosto, e “Algures a Nordeste”, em setembro.

Segundo anunciou hoje a casa de espetáculos, em comunicado, estão agendados mais de 40 eventos para estes três meses, em várias áreas e géneros, desde o teatro de rua, novo circo, dança, cinema e vários géneros musicais.

A partir de 27 de junho e até ao final de agosto, a programação do Teatro acontece “Do lado do verão” (ao ar livre), aproveitando a arquitetura do edifício e a envolvente paisagística do parque Corgo.

Este ciclo inclui um cartaz de 10 concertos no auditório exterior e no relvado junto ao café-concerto, com propostas da música moderna portuguesa e que vão desde Best Youth, Sopa de Pedra, Sean Riley & The Slowriders, Orquestra Bamba Social com Tiago Nacarato, Os Quatro e Meia, Marco Rodrigues, JP Simões, Joana Barra Vaz, Lince e a vila-realense Catarina Miranda (Emmy Curl).

Pelo meio, há cinema ao ar livre, com sessões na praça cénica do teatro e na zona histórica da cidade.