O Teatro Luís de Camões, na Calçada da Ajuda, reabriu em 01 de junho do ano passado, rebatizado de LU.CA, inserido no plano de reestruturação dos teatros municipais de Lisboa, tornando-se no primeiro teatro municipal em Portugal com uma programação exclusivamente dedicada a crianças e jovens.

Como o teatro tem “uma sala relativamente pequena”, a equipa que o dirige decidiu que “era melhor fazer uma festa um pouco mais extensa”, durante três dias, “para que mais pessoas pudessem comemorar e ter acesso ao programa” pensado para o primeiro aniversário.

“Na sexta-feira, que ainda é um dia de escola, vamos ter uma programação específica para as escolas, e no sábado e no domingo vamos ter um programa que se repete, exatamente igual nos dois dias, com atividades que decorrem em vários espaços públicos do edifício e depois que também, de algum modo, se estendem para o passeio, que, no fundo, permite que mais pessoas possam estar e usufruir desta programação e desta comemoração”, referiu a diretora artística do LU.CA, Susana Menezes, em declarações à Lusa.

Um ano depois da abertura, a responsável do LU.CA destaca a “boa receção por parte do público” às propostas que foram apresentadas naquela que foi a primeira temporada do teatro.