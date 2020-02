Em resposta à Lusa, o partido, que tem assento na Assembleia Municipal do Porto, diz entender que "o município deverá abrir um inquérito interno para se apurarem os factos do sucedido", mas até lá, não pede a demissão do diretor daquela estrutura municipal, Tiago Guedes.

"Tendo em conta que Tiago Guedes nega as acusações que lhe são dirigidas, não consideramos que o mesmo se deva demitir neste momento. Apenas quando os factos forem conhecidos na totalidade, poderão ter consequências adequadas", afirmam em resposta à Lusa.

Caso se venham a confirmar as acusações de Regina Guimarães, "trata-se de um comportamento inaceitável de condicionamento da liberdade artística e de censura na arte que o PAN certamente repudia".

No dia 03 de fevereiro, a dramaturga Regina Guimarães acusou a direção do Teatro Municipal do Porto de censurar um texto da sua autoria, escrito para integrar a folha de sala do espetáculo “Turismo”, da Companhia A Turma, com texto original e encenação de Tiago Correia, que esteve em cena nos dias 31 de janeiro e 01 de fevereiro, no Teatro do Campo Alegre, no Porto.

Em causa está uma nota de rodapé onde a escritora critica a noção de “cidade líquida” de Paulo Cunha e Silva, antigo vereador da Câmara do Porto, que morreu em 2015.

Numa primeira reação, na madrugada do dia 04, Tiago Guedes, em declarações à Lusa, garantiu que o texto da dramaturga não tinha sido publicado com a concordância do encenador do espetáculo, e que o mesmo tinha-lhe até pedido desculpa.

Contudo, essas declarações foram desmentidas, no próprio dia, pelo encenador do espetáculo Tiago Correia, numa publicação na rede social Facebook, onde acusou o diretor do Teatro Municipal do Porto de "chantagem emocional, coação, ameaça e abuso de poder".