A peça, de nome “Jângal”, estreia-se na próxima terça-feira, na sala Luís Miguel Cintra do Teatro Municipal S. Luiz, em Lisboa.

“Jângal – palavra portuguesa caída em desuso que significa selva e caracteriza também tudo o que é incontrolável, a partir do termo sânscrito jangala — acaba por ser a selva criada pelos autores do espetáculo, construído com base na teoria dos objetos, do filósofo austríaco Alexius Meinong (1853-1920).

Nessa teoria, sustentada em duas obras do pensador austríaco sobre objetos e suposições, Meinong considerava que tudo tem existência, se nos podemos referir a eles, ainda que essa existência não seja real. Se é verdade que sereia e dragão não existem, também é verdade que a primeira canta e o segundo cospe fogo, à luz da sua teoria.

Foi então a esta “selva de Meinong” que Pedro Penim, André e. Teodósio e José Maria Vieira Mendes, autores da dramaturgia, foram buscar a coleção de entidades, personagens, objetos e animais que não existem na nossa realidade, mas que povoam “Jângal”.

Não é, assim, de estranhar que nesta selva do Teatro Praga possamos encontrar um unicórnio, uma “moving darkness”, candeeiros com vida própria, entre outros objetos mostrados na peça.