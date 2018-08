Recorda-se da notícia dos dois utentes que fugiram de um lar na Alemanha para participar num festival de metal? No Centro Comunitário da Gafanha do Carmo, em Ílhavo, a "fuga" é orquestrada por responsáveis da instituição. Foge-se à rotina, à monotonia e à idade.

Na próxima sexta-feira, 10 de agosto, está prevista a participação de seis utentes do Centro Comunitário da Gafanha do Carmo, com idades compreendidas entre os 63 e os 91 anos, no festival Vagos Metal Fest. A iniciativa está a ser organizada por Ângelo Valente, animador, e Sofia Nunes, gerontóloga, em parceria com a organização do próprio evento.

Não houve escolhas, mas sim vontade. Os seis utentes em questão "são aqueles que valorizam a atividade". Este é um princípio da instituição. "Só fazemos atividades para as quais atribuam interesse", explica Ângelo Valente em conversa com o SAPO24.

"Podem não ter interesse na música, mas têm interesse na experiência", explica o responsável, que garante que os utentes-metaleiros irão caracterizados a rigor. "Ainda hoje estivemos a ensaiar aquele movimento das mãos [conhecido na gíria como metal-horns]", brinca.

Esta não foi a primeira vez que a hipótese da participação foi colocada, devido à proximidade geográfica da instituição com o festival.

O que espoletou a iniciativa foi a notícia, amplamente partilhada nas redes sociais, da fuga de dois idosos de um lar na Alemanha para marcar presença no Wacken Open Air. "Muitas pessoas associaram esta notícia ao nosso lar. 'Ai e tal, se calhar foram vocês'. As pessoas associam muito a nossa casa a coisas extravagantes por aquilo que já fizemos. Até partilhámos essa notícia a dizer 'infelizmente não foi um de nós, mas agora vamos equacionar a hipótese de participar [num festival de metal]".

E assim foi. Os responsáveis pela animação da instituição entraram em contacto com a organização do Vagos Metal Fest e perguntaram se podiam participar. "Como é óbvio, receberam o contacto de braços abertos", conta Ângelo. "Até dizem que na sexta seremos nós o cabeça de cartaz".

"Só não vamos participar no mosh... mas nunca se sabe. Temos de segurar a mão da nossa Ermelinda, que tem 92 anos, ou ela vai", brinca. O tom animado e humorístico é, aliás, uma das características da comunicação e da atuação do Centro Comunitário da Gafanha do Carmo. "Nós aqui somos uma família".

Quanto aos cuidados a ter: o som pode ser um problema, mas os promotores da iniciativa garantem que não querem colocar limitações a priori. "Eles [os utentes] divertem-se muito mais do que as pessoas pensam". Ângelo dá como exemplo outra iniciativa, uma visita a uma quinta equestre, na qual, "pelo amor que temos à pessoa", tentaram proteger um dos seus utentes, com limitações na mobilidade, sugerindo que não participasse numa atividade. No entanto,"e por vontade dele, o João andou de cavalo. A intenção era proteger, mas estávamos a retirar-lhe uma oportunidade", recorda.

Conta Ângelo Valente que desde que a instituição partilhou a notícia da ida ao Vagos Metal Fest tem recebido inúmeras mensagens de festivaleiros que vão estar presentes. "Dizem que querem estar connosco e tirar fotografias".

A atividade foi tornada pública, diz-nos, graças a uma "fuga de informação" já que, acrescenta, no Centro só tornam "públicas as atividades quando estas já aconteceram".

E são muitas. Talvez por isso não seja possível medir o entusiasmo na participação no festival de metal. "Cada dia é uma aventura. Isto já é uma rotina. E sexta-feira ainda vem longe".

O Vagos Metal Fest decorre de 9 a 12 de agosto, na Quinta do Ega, em Vagos. Do cartaz fazem parte nomes como Cradle of Filth, Moonspell, Kamelot, Suicidal Tendencies, Rasgo, Sonata Arctica, Ensiferum e Converge.

O Centro Comunitário da Gafanha do Carmo, instituição aberta desde outubro de 2010, apoia idosos nas valências de Lar, Centro de Dia, e apoio domiciliário. As suas atividades, partilhadas através de vídeos e imagens, são um sucesso nas redes sociais.