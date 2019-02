Com Teresa Salgueiro, além de alguns convidados especiais que quis manter como surpresa, sobem ao palco do Estoril os músicos Rui Lobato (bateria, percussão e guitarra), Óscar Torres (contrabaixo), e Fábio Palma (acordeão).

Teresa Salgueiro, com 30 anos de carreira, encerra no dia 17 de maio a digressão “Horizonte e a Memória”, na qual interpreta temas do seu álbum “Horizonte” (2016) e canções de Amália Rodrigues, Carlos Paredes, Madredeus e José Afonso, entre outros, como Violeta Parra, Fernando Lopes-Graça e Fausto.

Sobre si, afirmou: “Eu sou uma pessoa muito espiritual, no sentido em que o tangível é a expressão de muitos mistérios, tanto o mundo em que nascemos é a expressão de um extraordinário mistério que nos traz esta criação de uma dimensão absoluta e infinita e de uma beleza que é todos os dias confirmada”.

Teresa Salgueiro apresentou-se como autora e compositora no álbum “Mistério” (2012) e à Lusa afirmou que a sua “linguagem musical é uma personalidade” que vai “construindo, com constantes buscas, em parceria com os músicos”.

“A música em si é um estandarte da liberdade criativa, nós podemos, com a música, expressar-nos de todas as formas possíveis, desde que isso nos faça sentido, e isso é uma grande riqueza e é ao mesmo tempo o grande desafio da música, essa total ausência de fronteiras, se assim o quisermos”, afirmou.

Para a intérprete de “A Cidade”, um dos temas do álbum “Horizonte”, “a música é um compromisso” desde sempre na sua vida.

"O meu compromisso de vida e profissional, que é o meu ganha-pão, tem sido desde os meus 18 anos tem sido a música", rematou.

Fazendo parte dos Madredeus, Teresa Salgueiro gravou nove álbuns de música original, tendo entre 1987 e 2007, vendido mais de cinco milhões de exemplares em todo o mundo e atuados nos mais distintos palcos internacionais.

Teresa Salgueiro gravou ainda dois álbuns com o Lusitânia Ensemble, um outro de repertório exclusivamente brasileiro “Você e Eu”, e um em que reuniu várias colaborações musicais, “Obrigado” (2005).

Entre “Mistério” e “Horizonte”, disco com o qual atuou no México, Brasil, Taiwan, Tailândia e Espanha, entre outros países, Teresa Salgueiro gravou “La Golondrina y el Horizonte”, um álbum exclusivamente de repertório sul-americano, nomeadamente do México, país com o qual se sente particularmente ligada.

O espetáculo no Estoril “corresponde ao fechar de um ciclo”.

No palco do Casino Estoril, entre temas de “Horizonte”, como “Êxodo”, “Maresia”, “A Luz” ou “Liberdade”, Teresa Salgueiro vai cantar temas que já interpretava ao vivo, nomeadamente, “Verdes Anos”, de Carlos Paredes, “Barco Negro”, de Amália Rodrigues, “Canção de Embalar”, de José Afonso, ou dos Madredeus, “A Guitarra” e “O Pastor”.