"A qualidade dos espetáculos e o ecletismo da programação" foram dois dos pontos sublinhados à agência Lusa pela vereadora da Cultura da Câmara de Torres Novas, Elvira Sequeira, representando a programação anual do Teatro Virgínia um investimento na ordem dos 170 mi euros para uma média de 10 mil espetadores por ano nos diversos espetáculos culturais.

Teresa Salgueiro abre a nova temporada do Teatro Virgínia de Torres Novas, no distrito de Santarém, com o concerto "O Horizonte e a Memória", no dia 15 de setembro, espetáculo onde a artista irá apresentar um breviário de canções representativas da melhor tradição musical portuguesa.

A vereadora da autarquia torrejana destacou ainda, a 13 de outubro, um concerto de Viviane, onde a vocalista dos 'Entre Aspas' vai "interpretar diversos êxitos de um dos maiores nomes da música francesa, Edith Piaf".

Com capacidade para 600 lugares, "o Teatro Virgínia é referência cultural no distrito e no país muito graças ao cuidado na qualidade dos espetáculos proporcionados, mas também ao seu ecletismo", frisou Elvira Sequeira, tendo feito notar a "preocupação" numa "oferta cultural representativa das várias expressões artísticas, da dança à ópera e do teatro à música".

Nesse sentido, a autarca lembrou que a programação do Virgínia, que tem Rui Sena como diretor artístico, tem a "preocupação de ser inclusiva com o meio que a rodeia, para vários públicos, várias gerações e com as associações culturais de Torres Novas", dando o exemplo do espetáculo "Reabilitar em Palco", que agrega atores portadores de deficiência, ou, ainda em setembro, a 22, a atuação da Companhia de Música Teatral "ZYG", que vai partilhar uma experiência artística de música e dança com bebés até aos 36 meses.